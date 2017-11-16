Турция хочет получить шесть млрд евро за мигрантов

Как сообщил министр, Турция ожидает получить от ЕС часть в размере трех млрд евро до конца 2017 года, которые они обещали выделить согласно договору относительно мигрантов, передает Reuters.

Он также добавил, что Анкара рассчитывает получить еще три млрд евро до конца 2018 года.

Ранее комиссар ЕС по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявил, что Евросоюз должен не медлить с выделением обещанных Турции денег в рамках соглашения относительно беженцев.

Так, Брюссель обещал выделить Анкаре до 2018 года в целом 6 млрд евро для того, чтобы Турция могла разместить и обустроить на своей территории беженцев, в частности, из Сирии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", европейские страны договорились принять 34 тысячи беженцев из африканских и ближневосточных стран в течение ближайших двух лет. Двухлетний план, согласно которому легальный въезд в ЕС должен быть предоставлен 50 тысячам беженцев.