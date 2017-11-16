Спустя 60 лет у Италии официально появился государственный гимн

Отмечается, что комитет итальянского Сената по делам конституции принял решение о том, что государственным символом страны станет "Песнь итальянцев", известная также как Братья итальянцы.

Примечательно, что фактически он был гимном Италии с 1946 года, однако официальный статус получил только теперь.

Текст Песни итальянцев был написан в 1847 году Гоффредо Мамели. В 1990-х годах шли дебаты о его замене, в качестве альтернативы предлагался хор Va' pensiero из оперы Джузеппе Верди Набукко.

Однако в итоге было принято решение остановиться на композиции, которая де-факто была гимном Италии на протяжении 60 лет.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", с целью отбора кандидатов на воинскую службу, назначения на руководящие посты, а также ради проведения проверок Нацгвардия теперь официально сможет применять полиграфы. В Нацгвардии уже официально получили все правовые основания применения в работе полиграфов.