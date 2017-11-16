Спецоперация с авиацией на Закарпатье, идет борьба с незаконным бизнесом на границе

Как сообщают пограничники, спецоперация была направлена на выявление и задержание организаторов контрабанды, незаконной миграции, а также других незаконных действий на границе Украины.

Отмечается, что сейчас проводятся обыски в свыше 100 помещениях участников преступных схем, к которой была привлечена техника ГПСУ, личный состав и авиация.

Примечательно, что есть факты изъятия валюты и наркотиков. Так, Аттила Горват, которого связывают с участком границы на Закарпатье, еще не задержан, в его доме идут обыски, с ним проводятся следственные мероприятия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники пограничной службы на границе Молдовы и Украины обнаружили стран трубопровод для контрабанды спирта. Отмечается, что во время проверки пограничники обнаружили около 150 метров пластиковой трубы, которая была проложена к линии границы на глубине 10-20 см. Нарушители, скорее всего, планировали использовать ее для незаконного перемещения спирта или другой жидкости из соседней страны.