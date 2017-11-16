С начала АТО уничтожили 170 тысяч взрывоопасных предметов

С начала проведения на востоке страны АТО военные саперы успели обезвредить более 173,5 тысяч взрывоопасных предметов.
При этом они очистили также около 3,5 тысяч гектаров территории от мин. Такие данные распространил во время брифинга спикер украинского Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. Согласно его словам – в целом с начала на востоке АТО инженерно-саперные подразделения ВСУ успели обезвредить более 173,5 тысячи минно-взрывных устройств.
Кроме того – саперы также очистили от взрывоопасных предметов 3,5 тысячи гектаров –на территории в Донецкой и Луганской областей. В течение прошлой недели саперы на востоке очистили от мин 16,5 гектара местности.
Как сообщал УРА-Информ, в Калиновке при разминировании изъято 2,9 тысячи боеприпасов.