21:35 16.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Плотницкий приказал готовится к обмен пленными

Главарь так называемой "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий поручил своему "руководителю" рабочей группы по обмену военнопленными Ольге Кобцевой подготовить обмен пленными с Украиной.

Плотницкий приказал готовится к обмен пленными

Как сообщает в четверг, 16 ноября, российское издание ТАСС, Плотницкий велел проверить условия содержания украинских пленных, а также установить нуждаются ли они в медицинской помощи. Он также приказал задокументировать и передать их жалобы ем лично.

При этом Плотницкий отметил, что обмен пленными между Луганском и Киевом не проводили в течение года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин в среду вечером, 15 ноября, по телефону обговорил с главами так называемых "Донецкой и Луганской республик" возможность обмена пленными. Александр Захарченко и Игорь Плотницкий инициативу, предложенную накануне Путину Виктором Медведчуком по обмену пленными поддержали. Об этом заявил пресс-центр Кремля.


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