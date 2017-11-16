Плотницкий приказал готовится к обмен пленными

Как сообщает в четверг, 16 ноября, российское издание ТАСС, Плотницкий велел проверить условия содержания украинских пленных, а также установить нуждаются ли они в медицинской помощи. Он также приказал задокументировать и передать их жалобы ем лично.

При этом Плотницкий отметил, что обмен пленными между Луганском и Киевом не проводили в течение года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин в среду вечером, 15 ноября, по телефону обговорил с главами так называемых "Донецкой и Луганской республик" возможность обмена пленными. Александр Захарченко и Игорь Плотницкий инициативу, предложенную накануне Путину Виктором Медведчуком по обмену пленными поддержали. Об этом заявил пресс-центр Кремля.