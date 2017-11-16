Папа Римский решил продать свой "Lamborghini" на аукционе - ФОТО

Фирма подарила Папе Римскому персонализированную модель "Huracan" белого цвета с золотыми полосами на кузове и зеркалах, передает издание ANSA.

Авто отравится на продажу в аукционный дом Sotheby's. Отмечается, что Франциск оставил на капоте свою подпись.

Кстати, подобный суперкар, как правило, стоит примерно 200 тысяч евро, но эта модель, очевидно, будет продана за большую сумму. Средства от продажи пойдут на благотворительность.

В том числе на восстановление домов и христианских церквей на Ниневийських равнинах в Ираке. Среди других проектов, которые будут финансироваться Папой, помощь женщинам, пострадавшим от торговли людьми и проституции, и финансирование двух итальянских объединений, действующих в Африке.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", картину знаменитого нидерландского художника Винсента Ван Гога "Вспаханное поле и пахарь" 1889 года продали на аукционе в Нью-Йорке за 81,3 млн долларов. Отмечается, что на картине изображен вид из окна лечебницы во Франции, где Ван Гог находился в последние годы жизни. Ранее оценочная стоимость полотна составляла более 50 млн долларов.