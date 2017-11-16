Нацполиция проводит обыски по делу о коррупции в "Укрзализныце", - Омелян

Как отметил министр, также одновременно проходят около 50 обысков в шести регионах Украины. По делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов.

Так, в преступлении подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другие участники правонарушений, подчеркнул Омелян.

Ранее прокуратура Киева направляла в суд обвинительные акты в отношении двух должностных лиц "Укрзализныци" за принятия неправомерной выгоды.

Вследствие того, что в отделение полиции поступала информация о продолжении данных мероприятий, проводятся обширное расследование.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", следователи Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины провели обыски в служебных кабинетах сотрудников департамента коммунальной собственности Одесского горсовета.