13:24 16.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100179237:nastya

Нацполиция проводит обыски по делу о коррупции в "Укрзализныце", - Омелян

Национальная полиция совместно с Генеральной прокуратурой проводят обыски по делу о коррупции в "Укрзализныце". Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Нацполиция проводит обыски по делу о коррупции в

Как отметил министр, также одновременно проходят около 50 обысков в шести регионах Украины. По делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов.

Так, в преступлении подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другие участники правонарушений, подчеркнул Омелян.

Ранее прокуратура Киева направляла в суд обвинительные акты в отношении двух должностных лиц "Укрзализныци" за принятия неправомерной выгоды.

Вследствие того, что в отделение полиции поступала информация о продолжении данных мероприятий, проводятся обширное расследование.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", следователи Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины  провели обыски в служебных кабинетах сотрудников департамента коммунальной собственности Одесского горсовета.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив