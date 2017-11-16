NASA показало аэроснимки гигантского айсберга Антарктиды - ФОТО

Примечательно, что снимки были сделаны с самолета, передает издание Mashable.

Ледник Ларсен С. – является одним из наиболее массивных айсбергов, известных в истории.

Известно, что айсберг, получивший название A-68, откололся от ледника в период с 10 по 12 июля текущего года. Несмотря на то, что он уже успел стать несколько меньше в своих размерах, он по-прежнему остается гигантским.

Снимки, обнародованные NASA, впервые демонстрируют айсберг с такого близкого расстояния. До настоящего времени все снимки, на которых он был запечатлен, были сделаны со спутника.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице Посольством Франции в Украине и Французским культурным центром будет организована демонстрация исследовательского фильма о красота Антарктики. Сообщается, что на показ могут прийти все желающие, которых может заинтересовать данная научная тематика. На экране покажут три фильма, посвященных исследованиям ледяного континента Украиной и Францией.