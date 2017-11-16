16:30 16.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100179256:mysnichenko

На Сумщине изолировали десять тонн химикатов

Три дня потребовалось работникам ГСЧС для перезатаривания десяти тонн химикатов ядомогильника Сумщины. 

На Сумщине изолировали десять тонн химикатов

Такие данные распространил Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС страны в области. Известно, что непригодные для применения пестициды и другие ядохимикaты злоумышленники бросали прямо под открытым небом.

На данный момент химикаты начали угрожать окружающей среде. Поэтому опасные вещества собрали в металлические бочки и были вскоре перезатарены. Теперь ядохимикаты пребывают в специальных складских помещениях. Также ещще предстоят работы в поселках Московское и Синевка – отметили в ГСЧС.

Как сообщал УРА-Информ, склад химикатов был обнаружен на Черкасчине.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив