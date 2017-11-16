На Сумщине изолировали десять тонн химикатов

Такие данные распространил Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС страны в области. Известно, что непригодные для применения пестициды и другие ядохимикaты злоумышленники бросали прямо под открытым небом.

На данный момент химикаты начали угрожать окружающей среде. Поэтому опасные вещества собрали в металлические бочки и были вскоре перезатарены. Теперь ядохимикаты пребывают в специальных складских помещениях. Также ещще предстоят работы в поселках Московское и Синевка – отметили в ГСЧС.

Как сообщал УРА-Информ, склад химикатов был обнаружен на Черкасчине.