"Красный крест" отправил на Донбасс 300 тонн гуманитарной помощи

Такие данные распространила пресс-служба ГПСУ. Согласно этой информации – через пункт пропуска под названием "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемым территориям от Миссии комитета Красного Креста по маршруту "Киев-Донецк-Луганск" недавно проехали 16 авто с грузом гуманитарного назначения. В данном грузе в числе прочего содержались гигиенические средства, а также медикаменты и продуктовые наборы - весом чуть более 294 тонн – сказано также в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в начале октября на Донбассе проследовало 11 грузовиков, которые везли гуманитарную помощь.