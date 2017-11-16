Количество пострадавших от землетрясения в Южной Корее достигло 60 человек

1536 человек были вынуждены покинуть свои дома. Как сообщает Министерство внутренних дел и безопасности страны, на данный момент сообщений о погибших не поступало.

В ведомстве также напомнили, что магнитуда землетрясения составила 5.4 балла и это было второе землетрясение по мощности в течение последних десятилетий.

Оно повредило инфраструктуру Южной Кореи. В стране уничтожены более тысячи домов, повреждены автомобили, а также были обнаружены трещины и другие повреждения на военных объектах, мостах, портовых сооружениях и объектах водоснабжения.

Из-за землетрясения в стране также отложили вступительные экзамены в университеты на одну неделю, потому что в некоторых зданиях, выбранных для их проведения, появились трещины, а студенты из юго-восточного региона были эвакуированы из своих домов и жаловались на беспокойство. Ежегодный тест является огромным национальным событием в Южной Корее, где дипломы лучших колледжей часто гарантируют лучшие рабочие места.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 ноября в Южной Корее произошло землетрясение в шести километрах от порта Пхохан.