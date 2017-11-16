09:12 16.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киев не пойдет на шантаж по пленным, - Геращенко

В ходе обмена пленными украинская сторона в Минске не пойдет на шантаж по поводу включения в обмен пленными лиц, подозреваемых в убийстве героев Небесной Сотни

Киев не пойдет на шантаж по пленным, - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook написала член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

"Мы не пойдем на шантаж и не можем отпустить на волю тех, кто никак не подпадает под действие Минских соглашений, например,"беркутовцев", которых подозревают в убийстве героев Недеснои Сотни", - подчеркнула Геращенко.

Также она добавила, что в гуманитарной подгруппе призвала немедленно разблокировать освобождение заложников. Так как, за долгих 14 месяцев нет ни одного освобожденного.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведени обмена пленными между Украиной и Донецкой и Луганской республиками. Глава государства пообещал сделать для этого все возможное и поговорить с руководством республик.


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