Киев не пойдет на шантаж по пленным, - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook написала член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

"Мы не пойдем на шантаж и не можем отпустить на волю тех, кто никак не подпадает под действие Минских соглашений, например,"беркутовцев", которых подозревают в убийстве героев Недеснои Сотни", - подчеркнула Геращенко.

Также она добавила, что в гуманитарной подгруппе призвала немедленно разблокировать освобождение заложников. Так как, за долгих 14 месяцев нет ни одного освобожденного.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведени обмена пленными между Украиной и Донецкой и Луганской республиками. Глава государства пообещал сделать для этого все возможное и поговорить с руководством республик.