12:56 16.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ДТП в Харькове: муж беременной женщины рассказал об их будущем ребенке

Супруг пострадавшей в харьковском ДТП беременной Жанны Власенко впервые назвал пол будущего ребенка. Соответствующим заявлением Владимир Жолудь поделился в эфире "Прямого".

ДТП в Харькове: муж беременной женщины рассказал об их будущем ребенке

В частности, муж беременной утверждает, что они с Жанной ждут на свет девочку, которая должна появится в феврале.

Также Владимер добавил, что в данный момент малышка чувствует себя хорошо, за его состоянием следят гинекологи. В свою очередь сама Жанна чувствует себя лучше. "Нормально ест, общается с родными, но до сих пор жалуется на головную боль и боль в ноге", - подчернул он.

От семьи подозреваемого Елены Зайцевой к семье пострадавшей никто лично не обращался. Муж Жанны подчеркнул, что будет судиться с Зайцевой.

"Иск мы, конечно, будем подавать. Все пострадавшие подают иск, и когда я был в полиции, мне сказали, что уже тоже можно искать адвоката и подавать иск", - отметил супруг пострадавшей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", задержанной Елене Зайцевой, участнице смертельного ДТП в Харькове, вручат измененное сообщение о подозрении, однако переквалифицировать статью не будут.


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