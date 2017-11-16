ДТП в Харькове: муж беременной женщины рассказал об их будущем ребенке

В частности, муж беременной утверждает, что они с Жанной ждут на свет девочку, которая должна появится в феврале.

Также Владимер добавил, что в данный момент малышка чувствует себя хорошо, за его состоянием следят гинекологи. В свою очередь сама Жанна чувствует себя лучше. "Нормально ест, общается с родными, но до сих пор жалуется на головную боль и боль в ноге", - подчернул он.

От семьи подозреваемого Елены Зайцевой к семье пострадавшей никто лично не обращался. Муж Жанны подчеркнул, что будет судиться с Зайцевой.

"Иск мы, конечно, будем подавать. Все пострадавшие подают иск, и когда я был в полиции, мне сказали, что уже тоже можно искать адвоката и подавать иск", - отметил супруг пострадавшей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", задержанной Елене Зайцевой, участнице смертельного ДТП в Харькове, вручат измененное сообщение о подозрении, однако переквалифицировать статью не будут.