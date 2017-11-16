05:00 16.11.2017 | Общество | Новости
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Бывшего вице-президента ФИФА обвиняют в получении взятки в 1 млн долларов

Взятка на сумму в размере 1 млн долларов получил бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) аргентинец Хулио Грондона. В частности, за эти деньги наставник отдал свой голос в пользу Катара на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. 

Бывшего вице-президента ФИФА обвиняют в получении взятки в 1 млн долларов

Об этом заявил руководитель аргентинской маркетинговой компании в спортивной сфере Алехандро Бурзако, который является свидетелем по делу о коррупции в ФИФА, передает insidethegames.biz.

Бурзако утверждает, что Грондона признался ему в получении взятки за голос в пользу Катара. Кроме того, помипо Грондоны взятки за голоса в пользу Катара также получили бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Николас Леос и экс-президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рикардо Тейшейра.

При этом сам Бурзако ранее уже признал себя виновным в даче взяток для получения его компанией прав на трансляции самых важных матчей и местных турниров и стал помогать следствию.

Кстати, бывший вице-президент Международной федерации футбола ушел из жизни в 2014 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  ФИФА удовлетворили ходатайство бывшего капитана молодежной сборной Украины Беки Вачиберадзе о получении грузинского футбольного гражданства.


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