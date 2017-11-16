22:15 16.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Апелляционный суд Харькова оставил Дронова по арестом

Апелляционный суд Харьковской области в четверг, 16 ноября, оставил под арестом второго фигуранта трагической смертельной аварии в Харькове Геннадия Дронова.

Апелляционный суд Харькова оставил Дронова по арестом

Таким образом, суд не удовлетворил жалобу адвокатов подозреваемого. Как сообщает пресс-служба Апелляционного суда области, сам Дронов в зале не присутствовал, с судьей он общался по видеосвязи из СИЗО.

При этом поддержать подозреваемого на этот раз пришли активисты с плакатами "ФриДронов", которые назвались членами организации "Справедливый суд".

Вместе с тем Дронов рассказал, что чувствует себя плохо, но за медицинской помощью в СИЗО не обращался. Во время заседания он даже расплакался и предупредил, что если меру пресечения не изменят - он объявит сухую голодовку. Вместе с тем суд не удовлетворил жалобу адвокатов и оставил подозреваемого до 19 декабря под арестом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Харькова в понедельник, 6 ноября, сообщила о подозрении водителю внедорожника Геннадию Дронову. Он является одним из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, в результате которого погибли шесть и травмировано пять пешеходов.


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