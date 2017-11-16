19:20 16.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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17 килограммов наркотиков выявлено на админгранице с Крымом

При помощи служебной собаки было выявлено 16 пакетов марихуаны на админгранице с Крымом.

17 килограммов наркотиков выявлено на админгранице с Крымом

Во время пересечения пункта въезда-выезда на админгранице с Крымом, украинские пограничники остановили авто, в котором нашли более 17 килограммов марихуаны. Про это передает пресс-служба Госпограничной службы Украины.

К контрольному пункту " Чаплинка "на Volkswagen прибыли два гражданина Украины, которые ехали к временно оккупированному Крыму. При осмотре транспортного средства при помощи служебной собаки под обшивкой пограничники совместно с СБУ и ГФС обнаружили 16 пакетов наркотического вещества.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине ликвидировали нарколабораторию.


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