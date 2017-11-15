Во вторник на Донбассе ранены двое украинских военных - ВИДЕО

В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Вместе с тем им была оказана неотложная медицинская помощь и на данный момент их жизни ничего не угрожает.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба антитеррористической операции, на Луганском направлении около восьми асов вечера российско-оккупационные войска вели огонь с реактивной и ствольной артиллерии 152-го калибра по защитникам Зайцева. Обстрел продолжался около двух часов и было выпущено около ста снарядов. Тут один из снарядов попал в частное дом местных жителей по улице Коляденко.

Также на этом направлении боевики обстреляли из миномета калибра 120-мм защитников Лозового, а с 82-мм - опорные пункты наших воинов вблизи Новгородского и Луганского. По позициям неподалеку Новгородского стрелял танк.

На Донецком направлении противник выпустил более десятка мин калибра 120-мм в районе Верхнеторецком. Кроме того, на разных участках фронта враг также активно применял весь спектр пехотного вооружения. Во обстрелы оккупантов попали защитники ряда прифронтовых населенных пунктов как в Луганской, так и Донецкой областях, среди которых подступы к Светлодарска, Троицкого, Новгородского, Красногоровка, Старогнатовка, Новотроицкого и Авдеевки", - добавили в штабе.

Несмотря на то, что вражеский огонь был достаточно плотным, почти на каждый обстрел военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали агрессору прицельным огнем.

Также сообщается, что около десяти вооруженных провокаций были осуществлены с использованием артиллерии, минометов и танка. Кроме того, боевики обстреливают прифронтовые населенные пункты, через что страдает местное гражданское население. Львиная доля случаев применения захватчиками оружия против украинских защитников состоялась по темное время суток.

Напомним, за минувшие сутки, понедельник, 13 ноября, боевики в зоне проведения антитеррористической операции 33 раза нарушали режим тишины.