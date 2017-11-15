В среду в Украине похолодает

Вместе с тем осадков синоптики не ожидают. Только в восточных областях ночью пройдет небольшой дождь. Ночью, утром в западных, северных, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами туман. Ветер северный, на Правобережье - с переходом на западный, 3-8 метров на секунду.

Температура воздуха в среднем по стране составит днем 2-7 градусов тепла.

В Киеве сегодня без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем потеплеет до 3-5 градусов.

На западе Украины без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью столбики термометров будут колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. Днем будет от 2 до 7 теплых градусов.

На севере страны в среду синоптики также осадков не обещают. Ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градуса. Днем будет не больше 0-7 градусов тепла.

В центре Украины сегодня без существенных осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градуса. Днем будет не больше 1-7 градусов тепла.

На востоке страны сегодня ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. В Донецкой области ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 2-7 теплых градусов. Днем потеплеет до 2-9 градусов.

На юге Украины сухо и все еще тепло. В Херсонской и Запорожской областях ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 4-10 градусов.

В Крыму также существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 6-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов.