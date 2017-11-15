В региональный филиал "Львовской железной дороги" полиция пришла с обыском

Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины и сотрудники Службы безопасности подозревают сотрудников ведомства в растрате денег. Как сообщает пресс-служба ГПУ, обыски проводятся в связи с расследованием уголовного дела.

До этого правоохранители провели обыски на территориях производственных подразделений "Моторвагонное депо Полтава" регионального филиала "Южная железная дорога", в филиале "Южная железная дорога", "Днепропетровского тепловозоремонтного завода", производственном подразделении "Моторвагонное депо "Тернополь" регионального филиала "Львовская железная дорога", - пояснили в прокуратуре.

Там также заверили, что во время обысков изъяты документы, подтверждающие перечисление частным акционерным обществом "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" на счета одного из предприятий, которое имеет признаки фиктивности. Вего было перечислено более 68 миллионов гривен под видом получения запчастей для ремонта на заказ региональных филиалов "Львовская железная дорога", "Южная железная дорога" дизельных двигателей для дизель-поездов и за услуги по их стендовых испытаний", - говорится в сообщении.

Следователи прокуратуры уже объявили подозрение заместителю председателя правления "Днепропетровского тепловозоремонтного завод" по статье Уголовного Кодекса Украины Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Администрация этого предприятия вызвана в прокуратуру для решения вопроса об объявлении и ему подозрения. ГПУ также сейчас решат вопрос об объявлении подозрения материально ответственным лицам региональных филиалов "Южная железная дорога", "Львовская железная дорога" и их структурных подразделений. При этом директору и основателю указанного предприятия с признаками фиктивности объявлено о подозрении по статье Уголовного Кодекса Украины Фиктивное предпринимательство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октябре прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении работника регионального филиала ПАО "Укрзализныця", который обвиняется в растрате имущества общества на сумму свыше 400 тысяч гривен.