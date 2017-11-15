В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу

Как сообщает в среду, 5 ноября, на своей страничке в Facеbook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер, сегодня особое внимания уделялось вопросам безопасности. Ситуация тревожной и нестабильной.

Только за последнее время с использованием запрещенной минского соглашениями оружия был обстрелян населенные пункты Гранитное, Зайцево, Марьинка, Водяное, Широкино, Авдеевка, Трьохизбенку, - сообщила она, добавив, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению заложников.

Наши представители делают все возможное для того, чтобы в ближайшее время люди вернулись к своим родным и близким, - заверила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Ирина Геращенко отметила, что количество украинских заложников, которых удерживают боевики, выросло до 157 человек.