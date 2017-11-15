В КНДР приговорили Трампа к смертной казни

Так, в статье газеты правящей партии КНДР "Родонг Синмун" говорится, что Трамп оскорбил Северную Корею, когда осудил "жестокую диктатуру" правительства КНДР во время своего тура по Азии.

"Худшее преступление, за которое он никогда не может быть помилован, заключается в том, что он осмелился злорадно задеть достоинство высшего руководства", - пишет газета правящей партии.

Кроме того, издание назвало президента США "отвратительным преступником", которого "корейский народ приговорил к смертной казни".

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министерство иностранных дел Корейской народно-демократической республики уверено, что своими заявлениями американский президент Дональд Трамп лишний раз доказывает безальтернативный вариант решения северокорейского кризиса, кроме как военным путем.