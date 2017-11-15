01:30 15.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове в среду решат вопрос о продлении слушаний по делу Нели Штепы

В среду, 15 ноября, Ленинский районный суд Харькова примет решение о продлении слушания дела бывшего городского головы Славянска Нели Штепы.

В Харькове в среду решат вопрос о продлении слушаний по делу Нели Штепы

Дело будет пересматриваться из-за того, что судья Виктор Викторов ушел в декретный отпуск. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, прокуроры не исключают, что дело Штепы могут направить на рассмотрение с самого начала.

Напомним, в мае 2017 года дело Штепы перенаправили в Ленинский райсуд Харькова и начали слушать с самого начала в четвертый раз, в том числе из-за изменений в составе коллегии судей.

Как сообщал УРА-Информ, Неля Штепа вышла из СИЗО 20 сентября. Суд изменил ей меру пресечения на домашний арест через три года в СИЗО.

Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Нелю Штепу задержали в июле 2014 года. На суде она объясняла, что призвала президента России войти в Славянск под угрозой боевиков, которые удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала "под дулом автомата".


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