В Донецкой области подорвали полицейский автомобиль, погиб майор - ФОТО

Мина была заложена диверсионно-разведывательной группой боевиков. В результате инцидента погиб майор полиции.

Как сообщает на своей странице в Facebook, первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, трагедия произошла на автодороге Талаковка-Гнутово в районе поселка Гнутово. От взрыв также травмы получили двое полицейских.

Сейчас они находятся в больнице, - рассказал Аброськин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, боевики сегодня обстреляли из реактивной системы " Град" жилые кварталы поселка Зайцево. В результате обстрела был разрушен один из домов.