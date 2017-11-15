20:05 15.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области подорвали полицейский автомобиль, погиб майор - ФОТО

В Донецкой области в среду, 15 ноября, на противотанковой мине подорвался служебный автомобиль.

В Донецкой области подорвали полицейский автомобиль, погиб майор - ФОТО

Мина была заложена диверсионно-разведывательной группой боевиков. В результате инцидента погиб майор полиции.

Как сообщает на своей странице в Facebook, первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, трагедия произошла на автодороге Талаковка-Гнутово в районе поселка Гнутово. От взрыв также травмы получили двое полицейских.

Сейчас они находятся в больнице, - рассказал Аброськин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, боевики сегодня обстреляли из реактивной системы " Град" жилые кварталы поселка Зайцево. В результате обстрела был разрушен один из домов.


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