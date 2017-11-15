13:15 15.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черновцах на взятке попался депутата городской рады

Полиция в среду, 15 ноября, задержала депутата городской рады Черновцов.

В Черновцах на взятке попался депутата городской рады

Политик попался на взятке. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, депутат требовал 1200 долларов от местных жителей за решение вопроса о предоставлении в аренду коммунального имущества.

Вместе с тем был задержан его посредника во время получения второй половины неправомерной выгоды - 600 долларов, которые были получены за содействие в победе в конкурсе по аренде коммунального имущества.

Полиция открыла уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. Теперь взяточника грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области полиция задержала двух офицеров Национальной полиции Украины. Полковники вымогали 20 тысяч долларов за решение сфабрикованного дела.


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