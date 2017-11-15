Украина попала в топ-20 стран по уровню терроризма

Соответствующие данные обнародованы в отчете The Global Terrorism Index.

Как отмечается, по уровню влияния терроризма Украина получила 6,6 балла по 10-балльной шкале. Годом ранее наша страна занимала в этом рейтинге 11 позицию с 7,1 балла.

Также свои позиции в этом рейтинге заняли такие государствами, как Сомали, Индия, Турция, Ливия, Египет, Судан и другие.

В список стран с наивысшим уровнем влияния терроризма на жизнь эксперты отнесли шесть государств: Ирак (10 баллов), Афганистан (9,4), Нигерию (9), Сирию (8,6), Пакистан (8,4), Йемен (7,9). В западноевропейских государствах самое высокое влияние терроризма, по оценке экспертов, во Франции (6 баллов и 23-е место). Соединенные Штаты Америки занимают 32-е место (5,4 балла), Россия – 33-е (5,3 балла), Великобритания – 35-е (5,1 балла).

Как отметил представитель Института экономики и мира Дэниел Хислоп, в данный момент Украина является одной из десяти стран, в которых наблюдается довольно значительное улучшение ситуации.

По его словам, в Украине террористические нападения осуществляются только одной террористической группой – ДНР, и они в основном направлены против украинских силовиков. Также терроризм в Украине менее интенсивным, чем это было два года назад.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", французский парламент вслед за Национальным собранием одобрил новый законопроек о борьбе с терроризмом. Согласно информации ведомства, отныне мэры городов, префекты и правоохранители смогут ограничивать движение для подозрительных лиц по всей территории страны без согласия суда.