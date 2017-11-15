23:48 15.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд продлил срок ареста Нели Штепе

Бывшему городскому голове Славянска Донецкой области Нели Штепе суд продлили круглосуточный домашний арест.

Суд продлил срок ареста Нели Штепе

Теперь она должна находится под арестов до 13 января 2018 включительно. Такое решение в среду, 15 ноября, принял Ленинский районный суд города Харькова.

Вместе с тем суд обязал Штепу носить электронный браслет и не покидать постоянное место жительства в Славянске без разрешения.

Вместе с тем судья Сергей Скляренко, который начал рассматривать дело бывшего городского головы, сегодня заявил самоотвод, ссылаясь на нарушение порядка назначения. Коллегия судей самоотвод не удовлетворила. В свою очередь адвокат Штепы Александр Шадрин заявил отвод Скляренко, выразив сомнение в беспристрастности судьи, однако судья и это ходатайство не удовлетворили.

Напомним, запасной судья Ленинского райсуда Харькова Сергей Скляренко был назначен после того, как судья Виктор Викторов ушел в декретный отпуск.

Как сообщал УРА-Информ, Штепу задержали 11 июля, после чего ее конвоировали в управление СБУ Харьковской области для проведения процессуальных действий. 14 июля суд арестовал ее на два месяца.

9 сентября Червонозаводской суд Харькова продлил пребывание под стражей еще на два месяца. 8 октября прокуратура Харьковской области предъявила Штепе окончательное подозрение в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло за собой гибель людей.


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