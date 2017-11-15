Суд продлил срок ареста Нели Штепе

Теперь она должна находится под арестов до 13 января 2018 включительно. Такое решение в среду, 15 ноября, принял Ленинский районный суд города Харькова.

Вместе с тем суд обязал Штепу носить электронный браслет и не покидать постоянное место жительства в Славянске без разрешения.

Вместе с тем судья Сергей Скляренко, который начал рассматривать дело бывшего городского головы, сегодня заявил самоотвод, ссылаясь на нарушение порядка назначения. Коллегия судей самоотвод не удовлетворила. В свою очередь адвокат Штепы Александр Шадрин заявил отвод Скляренко, выразив сомнение в беспристрастности судьи, однако судья и это ходатайство не удовлетворили.

Напомним, запасной судья Ленинского райсуда Харькова Сергей Скляренко был назначен после того, как судья Виктор Викторов ушел в декретный отпуск.

Как сообщал УРА-Информ, Штепу задержали 11 июля, после чего ее конвоировали в управление СБУ Харьковской области для проведения процессуальных действий. 14 июля суд арестовал ее на два месяца.

9 сентября Червонозаводской суд Харькова продлил пребывание под стражей еще на два месяца. 8 октября прокуратура Харьковской области предъявила Штепе окончательное подозрение в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло за собой гибель людей.