Россия запускает пассажирские поезда в обход Украины

Отмечается, что линию для поездов начали строить на участке Журавка - Миллерово еще в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Прокладку путей завершили в августе, а движение планировалось начать осенью.

Первыми по обходу Украины пройдут поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно.

Большая часть поездов – это пассажирские составы дальнего следования. Согласно проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час.

Примечательно , что стоимость строительства железной дороги Журавка — Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в северной Германии с 2021 года начнут курсировать первые в мир поезда на водородных топливных элементах. Таким образом, французский инженерный гигант Alstom подписал контракт о поставках 14 поездов на водородных топливных элементах немецкой железнодорожной компании LNVG в Нижней Саксонии.