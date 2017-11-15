Президент Ливана обвинил Саудовскую Аравию в похищении премьера республики

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Ничто не оправдывает того, что Саад аль-Харири не вернулся в Ливан. Мы считаем, что он был задержан", - сказал президент Аун.

Также он подчеркнул, что премьер-министр Ливана Саад аль-Харири содержится в Саудовской Аравии против его воли - несмотря на заверения Харири, он скоро вернется домой.

По мнению главы правительства, премьер-министр должен вернуться для того, чтобы государство функционировало в привычном режиме. К тому же, предполагаемое задержание Харири нарушило Женевскую конвенцию о правах человека.

Он отметил, что, Харири были похищен и любые заявления бывшего чиновника "не отражают реальное положение вещей".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Париж и Вашингтон будут поддерживать суверенитет и территориальную стабильность Ливана. Подобные заявления прозвучали на фоне нарастания напряженности в отношениях Ливана и Саудовской Аравии.