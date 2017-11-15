13:26 15.11.2017 | Общество | Новости
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Президент Ливана обвинил Саудовскую Аравию в похищении премьера республики

Президент Ливана Мишель Аун считает возмутительной ситуацию с  тем, что премьер-министр Саада Харири не вернулся в страну. Глава правительства считает, что его задержали в Саудовской Аравии.

Президент Ливана обвинил Саудовскую Аравию в похищении премьера республики

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Ничто не оправдывает того, что Саад аль-Харири не вернулся в Ливан. Мы считаем, что он был задержан", - сказал президент Аун.

Также он подчеркнул, что премьер-министр Ливана Саад аль-Харири содержится в Саудовской Аравии против его воли - несмотря на заверения Харири, он скоро вернется домой.

По мнению главы правительства, премьер-министр должен вернуться для того, чтобы государство функционировало в привычном режиме. К тому же, предполагаемое задержание Харири нарушило Женевскую конвенцию о правах человека.

Он отметил, что, Харири были похищен и любые заявления бывшего чиновника "не отражают реальное положение вещей".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Париж и Вашингтон будут поддерживать суверенитет и территориальную стабильность Ливана. Подобные заявления прозвучали на фоне нарастания напряженности в отношениях Ливана и Саудовской Аравии.


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