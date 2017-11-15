00:30 15.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Первое заседание суда по делу Насирова состоится 27 ноября

Первое подготовительное заседание по уголовному деду против временно отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова состоится 27 ноября.

Первое заседание суда по делу Насирова состоится 27 ноября

Оно пройдет в Шевченковском районном суде города Киева. Согласно расписанию суда, заседание назначено на 16:15 понедельника.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро уведомили о подозрении в совершении преступления главу ГФС Насирова 2 марта 2017 года, после чего его задержали в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Как сообщал УРА-Информ, Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с представителями Национального антикоррупционного бюро в пятницу, 10 ноября, вручили временно отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову обвинительный акт.


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