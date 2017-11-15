Первое заседание суда по делу Насирова состоится 27 ноября

Оно пройдет в Шевченковском районном суде города Киева. Согласно расписанию суда, заседание назначено на 16:15 понедельника.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро уведомили о подозрении в совершении преступления главу ГФС Насирова 2 марта 2017 года, после чего его задержали в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Как сообщал УРА-Информ, Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с представителями Национального антикоррупционного бюро в пятницу, 10 ноября, вручили временно отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову обвинительный акт.