На границе с Молдовой обнаружили трубопровод для контрабанды спирта - ФОТО

Отмечается, что во время проверки пограничники обнаружили около 150 метров пластиковой трубы, которая была проложена к линии границы на глубине 10-20 см. Нарушители, скорее всего, планировали использовать ее для незаконного перемещения спирта или другой жидкости из соседней страны.

Как сообщили в ведомстве, работники спецслужбы вовремя обнаружили находку. Так как, контрабандисты не успели воспользоваться своим изобретением, поскольку характерного запаха спирта или горюче-смазочных материалов в нем не обнаружили.

Сейчас, пластиковую трубу демонтировали. Продолжается поиск лиц, причастных к подготовке к противоправной деятельности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины изъяли 850 тысяч пачек сигарет, контрабандно ввезенных из соседней страны, ориентировочной стоимостью 300 тысяч долларов. По словам правоохранителей, злоумышленники незаконно ввозили большие партии подакцизных товаров без уплаты соответствующих таможенных платежей и налогов. Они планировали переправить табачные изделия в страны Евросоюза.