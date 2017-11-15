На Донбассе два террориста подорвались на собственном минном поле

Как стало известно - на Донбассе вчера, 14-го ноября, двое террористов подорвались на собственной мине. Такие данные распространила пресс-служба ГУ разведки Минобороны Украины.

Как стало известно - военнослужащие из саперного подразделения одной из бригад т.н. 2 АК подорвались на своей же мине. Один боец при этом сразу погиб, а еще один получил серьезные ранения - уточнили в сообщении. При этом 13 ноября на заминированном участке взорвался грузовой автомобиль террористов, который перевозил личный состав.

Как сообщал УРА-Информ, террористы обстреляли из "Градов" жилые районы Зайцево.