15:49 15.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100179141:mysnichenko

На Донбассе два террориста подорвались на собственном минном поле

По итогам взрыва на минном поле один силовик погиб, а также еще один получил различные тяжелые ранения.

На Донбассе два террориста подорвались на собственном минном поле

Как стало известно - на Донбассе вчера, 14-го ноября, двое террористов подорвались на собственной мине. Такие данные распространила пресс-служба ГУ разведки Минобороны Украины.

Как стало известно - военнослужащие из саперного подразделения одной из бригад т.н. 2 АК подорвались на своей же мине. Один боец при этом сразу погиб, а еще один получил серьезные ранения - уточнили в сообщении. При этом 13 ноября на заминированном участке взорвался грузовой автомобиль террористов, который перевозил личный состав.

Как сообщал УРА-Информ, террористы обстреляли из "Градов" жилые районы Зайцево.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив