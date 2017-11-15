На Днепропетровщине задержаны мужчины с оружием

Кроме того – также у граждан на Днепропетровщине изъяли две биты, балаклаву и еще запал от гранаты. В Павлограде сотрудники полиции обнаружили все это у четверых мужчин. Такие данные распространила пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Оружие, а также боеприпасы обнаружили 14-го ноября в процессе проверки автомобиля марки "ВАЗ 2109", в котором ехали четверо мужчин. Их вскоре отправили в полицию, а все предметы и оружие у них изъяли и отправили на экспертизу. По факту обнаруженного оружия было открыто производство.

Как сообщал УРА-Информ, правоохранители изъяли боеприпасы и оружие на Донетчине.