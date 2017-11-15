16:15 15.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Чиновника МВД арестовали за смертельную аварию

Столичный суд арестовал сотрудника сервисного центра Министерства внутренних дел Владимира Найду, который стал виновником смертельного ДТП в Киеве 13 ноября, на 60 суток без права внесения залога.

Чиновника МВД арестовали за смертельную аварию

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По словам спикера столичной полиции Оксаны Блищик, Шевченковский суд Киева избрал 35-летнему водителю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. 

Как известно, 13 ноября ведущий специалист – администратор в региональном сервисном центре МВД, управляя автомобилем "Мазда-7", не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Мицубиси" и "Ниссан".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей страничке в Facebook отметил, что Найда задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанный будет находиться под стражей до решения суда, который определит дальнейшее меру пресечения.


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