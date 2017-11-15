Британские спецслужбы обвинили хакеров из РФ в атаках на энергетику и телекоммуникации

Соответствующую информацию обнародовал Киаран Мартин, глава Центра национальной кибербезопасности Великобритании, передает издание The Telegraph.

По словам Мартина, он не может раскрыть все подробности разведки, но абсолютно может подтвердить вмешательство РФ в средства массовой коммуникации и другие службы. Он утверждает, что Москва "пытается подорвать международную систему", и ее деятельность является "поводом для беспокойства".

В таком случае центр кибербезопасности активно взаимодействует с международными партнерами, представителями индустрии и обществом, чтобы "разобраться с угрозой".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер Великобритании обвинила президента РФ в использовании информации в качестве оружия. Также аннексии Крыма и разжигании войны в Донбассе. Однако Мэй уверена, что Москва недооценивает устойчивость западных демократий.