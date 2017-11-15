Беларусь готова направить своих миротворцев на Донбасс

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает белорусское издание "Белта".

По словам члена правительства, Беларусь заинтересована, чтобы на востоке Украины как можно скорее установился "мир, и стабильность, и спокойствие".

Также он добавил, если необходимо будет, Беларусь готова выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач.

Ранее сообщалось, что еще в октябре 2014 года президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о готовности направить миротворцев на Донбасс.

Кроме того, Макей добавил, что Беларусь готова и дальше предоставлять в Минске площадку для заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", размещение миротворческой миссии Организации объединенных наций поможет урегулировать конфликт на Донбассе. Украины твердо верит, что всеобъемлющее урегулирование конфликта может быть достигнуто благодаря миротворцам.