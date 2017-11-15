136 тысяч резервистов уже зачислено в ВСУ

Такие данные в рамках брифинга накануне старта правительственной телефонной линии распространил временно и.о. Госсекретаря Минобороны Украины - Владимир Говор. Информация поступила от пресс-службы Минобороны.

По словам Говора – на данный момент к оперативному резерву ВСУ зачислено примерно 136 тыс. резервистов. Среди них – около 111 тысяч предназначено для оперативного резерва 1-ой очереди боевых бригад, а также полков - добавил Говор. Также согласно его словам – с целью поддержания нормального уровня подготовки резервистов в 2017 г. к учебным сборам привлекалось около 30 тысяч военных оперативного резерва.

Как сообщал УРА-Информ, 56 тысяч бойцов ВСУ с начала АТО получили награды.