Венгрия вызвала украинского посла на ковер за снятый флаг на Закарпатье

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В результате этого, министр призвал украинские власти сдерживать все националистические проявления организаций. Также он надеется, что украинская сторона примет все необходимые меры и привлечет виноватых к ответственности.

Напоследок он добавил, что в стране, где хорошо функционируют государственные институты и которая стремится интегрироваться в евроатлантические структуры, не должны мириться с этим выступлением и подобными ему мероприятиями украинских националистов на Закарпатье, которые были раньше.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Венгрия предупреждает о вероятности возникновения новых конфликтных ситуаций с Украиной в будущем из-за законодательных инициатив Киева. Также он добавил, что нужно дать понять Киеву, что страна, которая стремится двигаться ближе к Европе, должна соответствовать европейским стандартам и нормам.