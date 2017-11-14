08:54 14.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Венгрия вызвала украинского посла на ковер за снятый флаг на Закарпатье

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии из-за инцидента, произошедшего в Берегово на Закарпатье. Когда участники марша с некоторых национально-патриотических организаций Украины сняли с мэрии города флаг Венгрии.

Венгрия вызвала украинского посла на ковер за снятый флаг на Закарпатье

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В результате этого, министр призвал украинские власти сдерживать все националистические проявления организаций. Также он надеется, что украинская сторона  примет все необходимые меры и привлечет виноватых к ответственности.

Напоследок он добавил, что в стране, где хорошо функционируют государственные институты и которая стремится интегрироваться в евроатлантические структуры, не должны мириться с этим выступлением и подобными ему мероприятиями украинских националистов на Закарпатье, которые были раньше.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ"Венгрия предупреждает о вероятности возникновения новых конфликтных ситуаций с Украиной в будущем из-за законодательных инициатив Киева. Также он добавил, что нужно дать понять Киеву, что страна, которая стремится двигаться ближе к Европе, должна соответствовать европейским стандартам и нормам.


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