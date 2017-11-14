В Украине во вторник дожди и мокрый снег

В западных областях ожидается дождь и мокрый снег, ночью в Карпатах и Закарпатье – местами сильные осадки. В северных и центральных областях местами небольшой дождь. На остальной территории страны без осадков. Температура воздуха составит днем 12-17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 метров на секунду.

В Киеве сегодня местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью и днем удержится на уровне 6-8 градусов.

На западе Украины ночью дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем будет от 1 до 7 теплых градусов.

В северных регионах местами небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 2-9 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 5-11 градусов.

В центре страны во вторник ночью в Винницкой, Полтавской, а днем и в Черкасской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.

На востоке Украины сегодня сухо и тепло. Ночью столбики термометров не опустятся ниже 4-10 градусов. Днем воздух прогреется до 10-16 градусов.

На юге Украины также сухо и тепло. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 5-11 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 12-18 градусов.

В Крыму осадков также сегодня не предвидится. Ночью будет тепло до 5-10 градусов. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов.