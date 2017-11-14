В Украине стало больше диабетиков

Так, в стране стало больше болеющих диабетом за последние десять лет – примерно на половину. Такие данные распространили в пресс-службе Минздрава.

Как стало известно, распространенность диабета в стране за последние годы возросла на половину. В 2016 г. в Украине диабетом болело около 1,2 миллиона человек. Сахарный диабет (первого типа) занимает сейчас 6,5% всех случаев заболевания - отметили в министерстве.

В Минздраве также добавили, что примерно три процента первичной инвалидности взрослых в стране – это следствие заболевания диабетом.

Как сообщал УРА-Информ, Минздрав не рекомендует применять лекарства российского производства.