В США впервые одобрили таблетку с микрочипом

Об этом сообщает местное издание Financial Times.

Примечательно, что чип встроен в уже существующий препарат Abilify производства японской компании Otsuka, который применяется для лечения психозов.

При глотании таблетки чип будет посылать информацию на мобильное устройство пациента и автоматически пересылать ее лечащему врачу, тем самым позволяя избежать ситуации, когда пациенты не соблюдают предписанный режим приема лекарства.

Несоблюдение предписаний врачей является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины.

Как заявил глава североамериканского подразделения Otsuka Кабин Натх, инновационное средство будет выпускаться ограниченными партиями для определения спроса.

При этом он отказался раскрыть детали относительно того, насколько препарат с чипом будет дороже обычного лекарства.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министерство здравоохранения выступает за закупку лекарств непосредственно у их производителей. Согласно сообщению ведомства, госзакупки следует осуществлять непосредственно у производителей лекарственных средств.