15:50 14.11.2017 | Общество | Новости
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В США началось расследование против Google

Американское правительство начало антимонопольное расследование против Google, которое также касается возможного нарушения прав потребителей. 

В США началось расследование против Google

Об этом сообщает The Financial Times.

Согласно словам генпрокурора штата Миссури Джоша Голе, расследование сфокусируется на массиве клиентских данных, собранных Google. Кроме того, США необходимо сосредоточиться на том, соответствуют ли фактический сбор, использование и раскрытие этой информации законодательству штата.

В ходе расследования надеются выяснить, не использует Google незаконным способом контент других сайтов и не отдает компания преимущества собственным сервисам в отображении результатов поисковых запросов.

При этом в Google, заявили, что пока не получали повестки. Вместе с тем в компании добавили, что у них существует сильная защита конфиденциальности для пользователей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", компания Google создала дудл в честь юбилея комедии режиссера Эльдара Рязанова "Служебный роман". Дудл можно увидеть на стартовой странице Google.


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