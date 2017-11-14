В Словакии нашли около 80 мигрантов в двух грузовиках

По информации ведомства, мигранты были выходцами из Ирака, Ирана и Сирии.

Отмечается, что контрабандисты перевозили нелегалов из Румынии, а потом должны были переправить их в Германию.

Полиция остановила два грузовика в городе Жилина. За рулем которых были турецкие водители. Во время тщательной проверки, правоохранители нашли в грузовиках мигрантов, среди которых были и дети.

Как отметили полицейские, за последний период это самый крупный случай незаконной миграции в Словакии.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Средиземном море обнаружил лодку с телами 26 девушек-мигрантов из Нигерии, которые были в возрасте от 14 до 18 лет. Прокуратура Италии предполагает, что эти 26 мигрантов были жертвами сексуального насилия.