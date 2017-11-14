В понедельник в АТО двое военнослужащих получили ранения - ВИДЕО

В результате боевых действий ранения получили двое украинских военнослужащих. Военнослужащие Вооруженных сил Украины 23 раза открывали адекватный ответный огонь.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня вечером и ночью.

Так, на луганском направлении боевики резко увеличили количество обстрелов. В частности, применяя минометы калибра 120-мм, гранатометы и стрелковое оружие боевики четыре раза обстреляли защитников Новотошковского. Из такого же вооружение боевики открывали огонь по укреплениям сил АТО в районе Майского. Применяя пехотное вооружение было нарушено перемирие возле Троицкого, Крымского, Зайцево и Луганского.

На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия несколько раз были обстреляны украинские позиции в пригороде Авдеевки. Под огонь противника из 82-мм миномета и стрелкового оружия попали защитники Марьинки.

На приморском направлении боевики выпустили пять мин калибра 120-мм по защитникам Павлополя. В этом же районе под гранатометный огонь попали опорные пункты неподалеку Широкино.

Напомним, по состоянию на утром понедельника, 13 ноября, ситуация в районе проведения антитеррористической операции оставалась сложной. Российские наемные войска продолжали нарушать перемирие на всей линии соприкосновения.