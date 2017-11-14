06:00 14.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре вандалы изуродовали портрет Олеся Гончара - ФОТО

В Днепре неизвестные люди в масках испортили портрет украинского советского писателя Олеся Гончара, который был нарисован на заборе в рамках акции Слово на стене. Теперь картина полностью зарисована, поскольку необходимо было скрыть вандальское надругательство. 

В Днепре вандалы изуродовали портрет Олеся Гончара - ФОТО

Об этом сообщила активистка Анастасия Теплякова на своей странице в Facebook.

Как известно, граффити были изображены на стенах общежития Днепровского национального университета. По словам молодых энтузиастов, данные картины были в первую очередь украшением самого здания.

При этом активистка отмечает, что для ДНУ такой поступок является трауром. Поскольку, по ее мнению, каждая из таких локаций рождается в муках и ее лелеют, как ребенка.

"Мы не знаем, кто испортил портрет Гончара, почему и за что. Скорее всего, "просто". Потому что люди преимущественно, простите, быдло. И, даже не имея иллюзий по этому поводу, каждый раз удивляешься, как еще можно пробить дно. Берегите соборы ваших душ", – написала активистка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киевском парке Славы неизвестные вандалы залили цементом Вечный огонь. 


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