США не планируют выводить все войска из Сирии

Как подчеркнул глава исполнительной власти, такое решение пока не принято, передает пресс-служба Пентагона.

"Это не значит, что все остаются там. И это точно не значит, что некоторые войска уйдут", — добавил он.

Так, Вашингтон постарается обеспечить условия для дипломатического урегулирования конфликта, поскольку нужно решать проблему беженцев.

США наносят в Сирии удары по террористам группировки "Исламское государство", хотя делают это без разрешения сирийских властей. В стране находятся несколько сотен американских спецназовцев, которые помогают местному ополчению.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Белом доме не имеют четкой стратегии по урегулированию ситуации в Сирии после освобождения Ракки от боевиков террористической организации "Исламское государство".