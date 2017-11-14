08:34 14.11.2017 | Общество | Новости
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США не планируют выводить все войска из Сирии

США не планируют уходить из Сирии до успеха женевского мирного процесса, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

США не планируют выводить все войска из Сирии

Как подчеркнул глава исполнительной власти,  такое решение пока не принято, передает пресс-служба Пентагона.

"Это не значит, что все остаются там. И это точно не значит, что некоторые войска уйдут", — добавил он.

Так, Вашингтон постарается обеспечить условия для дипломатического урегулирования конфликта, поскольку нужно решать проблему беженцев.

США наносят в Сирии удары по террористам группировки "Исламское государство", хотя делают это без разрешения сирийских властей. В стране находятся несколько сотен американских спецназовцев, которые помогают местному ополчению.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Белом доме не имеют четкой стратегии по урегулированию ситуации в Сирии после освобождения Ракки от боевиков террористической организации "Исламское государство". 


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