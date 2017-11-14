17:54 14.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100179053:mysnichenko

С начала 2017 года правоохранители получили около 200 сообщений о преступлениях со взрывчаткой

По итогам взрывов в 2017 г. уже погибли 36 человек.

С начала 2017 года правоохранители получили около 200 сообщений о преступлениях со взрывчаткой

Известно, что с начала 2017 г. правоохранители получили около 200 сообщений про преступления с применением взрывчатки и гранатометов. Об этом речь идет в материале "Взрывная волна: почему Украину захлестнула серия взрывов".

Согласно оперативным данным Нацполиции - в 2017 г. правоохранители получили около 200 сообщений про преступления с применением взрывчатки, а также гранат и гранатометов. Чаще всего подобные случаи замечали в Киевской и Днепропетровской областях, в столице, а также в Донецком и Харьковском регионах.

Как сообщал УРА-Информ, в Черкассах недавно взрыв прогремел в жилом доме.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив