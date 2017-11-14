С начала 2017 года правоохранители получили около 200 сообщений о преступлениях со взрывчаткой

Известно, что с начала 2017 г. правоохранители получили около 200 сообщений про преступления с применением взрывчатки и гранатометов. Об этом речь идет в материале "Взрывная волна: почему Украину захлестнула серия взрывов".

Согласно оперативным данным Нацполиции - в 2017 г. правоохранители получили около 200 сообщений про преступления с применением взрывчатки, а также гранат и гранатометов. Чаще всего подобные случаи замечали в Киевской и Днепропетровской областях, в столице, а также в Донецком и Харьковском регионах.

Как сообщал УРА-Информ, в Черкассах недавно взрыв прогремел в жилом доме.