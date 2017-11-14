15:46 14.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция открыла производство после инцидента с венгерским флагом в Берегово

Полиция Закарпатской области открыла уголовное производство, по факту хулиганских действий участников шествия в Берегово, 12 ноября.

Полиция открыла производство после инцидента с венгерским флагом в Берегово

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Отмечается, что производство открыто по ст. 296 Уголовного кодекса "Хулиганство", а именно грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. Сейчас полиция устанавливает всех лиц, участвовавших в провокации.

По информации правоохранителей, у полиции есть видеозаписи, на которых зафиксированы лица участников шествия в Берегово. В данное время продолжаются следственные действия.

Напомним, как ообщалось ранее в "УРА-информ", украинского посла вызвали в МИД Венгрии из-за инцидента, произошедшего в Берегово на Закарпатье. Когда участники марша с некоторых национально-патриотических организаций Украины сняли с мэрии города флаг Венгрии.


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