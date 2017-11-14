ОБСЕ заметила на Донбассе предупредительные знаки о минах

Так, данные знаки были замечены на территории т.н. "ЛНР" и "ДНР". Такие данные представители ОБСЕ распространили в своем отчете состоянием на 12 ноября. Согласно этим данным – 12-го ноября миссия заметила предупредительные знаки про опасность мин.

Такие знаки были выявлены на расстоянии 700 метров к юго-западу от подконтрольного "ЛНР" н.п. Раевка. Там впервые был замечен прямоугольный предупредительный знак про минную опасность - с надписью "Мины", сделанной красными буквами на белом фоне. Данный знак был закреплен на проводе.

Как сообщал УРА-Информ, на Луганщине двое военных подорвались на мине.