Нидерланды обвинили России в распространении фейковых новости по катастрофе MH17

Специальные службы Российской Федерации с помощью фейковых новостей пытаются повлиять на общественное мнение по катастрофе рейса MH17, которая произошла на Донбассе летом 2014 года.
Нидерланды отслеживаются российскими разведывательными службами. Об этом во вторник, 14 ноября, заявила министр внутренних дел Нидерландов Кайса Оллонгрен.
По ее словам, российские спецслужбы создали веб-сайт, похожий на нидерландский портал, на котором распространялись такие новости.
Местные компании подвергаются кибератакам, а спецслужбы РФ собирают данные в стране и пытаются влиять на процесс принятия решений.
Оллонгрен также подчеркнула, что для распространения дезинформации активно используются социальные медиа, в связи с чем правительство Нидерландов намерено сотрудничать с ними для борьбы с пропагандой.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Сената Австралии Стивен Пэрри настаивает на том, чтобы все виновные в трагедии самолете рейса MH17 были привлечены к суду. Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Пэрри считает, что миру должно быть продемонстрировано верховенство права, дабы преступники не думали, что они могут оставаться безнаказанными, совершая подобные злодеяния против стран и народов.