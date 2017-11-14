На Одесчине нет четырех вакцин от смертельных болезней

В Одесской области на данный момент нет четырех вакцин от смертельных болезней. Такое заявление сделал 14-го ноября глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов – в процессе аппаратного совещания.

Такие данные распространила пресс-служба ведомства. К примеру - речь идет о противостолбнячной вакцине, противодифтерийной, а также противогангренозной и вакцине против укуса каракурта. Также всего лишь на 20% обеспечены потребности местных жителей в противоботулинистической сыворотке.

Как сообщал УРА-Информ, в Финляндии идут испытания вакцины от диабета.