17:26 14.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Одесчине нет четырех вакцин от смертельных болезней

Речь - о противостолбнячной, а также о противодифтерийной, противогангренозной вакцине и против укуса каракурта.

На Одесчине нет четырех вакцин от смертельных болезней

В Одесской области на данный момент нет четырех вакцин от смертельных болезней. Такое заявление сделал 14-го ноября глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов – в процессе  аппаратного совещания.

Такие данные распространила пресс-служба ведомства. К примеру - речь идет о противостолбнячной вакцине, противодифтерийной, а также противогангренозной и вакцине против укуса каракурта. Также всего лишь на 20% обеспечены потребности местных жителей в противоботулинистической сыворотке.

Как сообщал УРА-Информ, в Финляндии идут испытания вакцины от диабета.


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